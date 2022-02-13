Представлены судейские записки титульного боя между Адесаньей и Уиттакером на UFC 271

В ночь с 12 на 13 февраля мск в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 271. В главном бою спортивного шоу встречались чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Поединок продлился все пять раундов. Все трое судей победу присудили Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.
Фотографию можно посмотреть на странице журналиста Грега Розенштейна в «Твиттере».
После поединка известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил мнение, что «уничтожит» Адесанью уже в первом раунде.
Напомним, в соглавном событии турнира сражались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туйваса. Противостояние завершилось победой австралийского спортсмена — во втором раунде он нокаутировал своего оппонента.
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