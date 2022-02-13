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Гэтжи показал, как поступил бы на месте судей, отдавших победу Адесанье в бою с Уиттакером

Гэтжи показал, как поступил бы на месте судей, отдавших победу Адесанье в бою с Уиттакером
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи отреагировал на исход поединка, в котором встречались чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Их противостояние проходило на турнире UFC 271. По мнению Гэтжи, Уиттакер забрал три раунда, а потому победу нужно было присуждать ему.

«Уиттакер забрал 3, 4 и 5 раунды», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».

Напомним, все судьи присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее на турнире в поединке предварительного карда встречались экс-чемпион лиги в тяжёлом весе, 43-летний белорусский боец Андрей Орловский и 29-летний представитель США Джаред Вандера. Поединок завершился победой белоруса раздельным решением судей. После этого Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. Теперь у него 22 победы.

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