«Есть у меня порох в пороховницах». Орловский — о победе над американцем Вандера

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский прокомментировал победу, одержанную в поединке с 29-летним американцем Джаредом Вандера на турнире UFC 271.



«Всем спасибо, кто за меня болел и кому было всё равно, поверьте это даёт силы! Ещё раз убедился, что есть у меня порох в пороховницах и ягоды — ну, вы знаете где! Сделал не всё, но всё равно доволен! Сейчас отдохну и за дело», — написал Орловский на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Орловского в «Инстаграме».

Напомним, благодаря победе в поединке с Вандера Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. Теперь в его активе 22 победы.



В главном бою UFC 271 чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья одолел Роберта Уиттакера.