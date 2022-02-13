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Дуэйн «Скала» Джонсон высказался о поединке Туйвасы и Льюиса

Дуэйн «Скала» Джонсон высказался о поединке Туйвасы и Льюиса
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Популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на исход поединка, в котором сошлись представитель США Деррик Льюис и австралийский боец Тай Туйваса.

«Чёрт возьми! Моё глубокое уважение этим двум большим парням! Молодцы», — написал Скала Джонсон в своём «твиттере».

Ранее Дуэйн подчёркивал, что очень ждал этого поединка.

Напомним, Туйваса нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Отметим, что отец Тая — самоанец, а семья Джонсона по линии матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа.

В главном бою спортивного шоу сразились чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исраэля единогласным решением судей.

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