Дуэйн «Скала» Джонсон высказался о поединке Туйвасы и Льюиса
Поделиться
Популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на исход поединка, в котором сошлись представитель США Деррик Льюис и австралийский боец Тай Туйваса.
«Чёрт возьми! Моё глубокое уважение этим двум большим парням! Молодцы», — написал Скала Джонсон в своём «твиттере».
Ранее Дуэйн подчёркивал, что очень ждал этого поединка.
Напомним, Туйваса нокаутировал своего соперника во втором раунде.
Отметим, что отец Тая — самоанец, а семья Джонсона по линии матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа.
В главном бою спортивного шоу сразились чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исраэля единогласным решением судей.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
16:10
-
15:33
-
14:18
-
12:41
-
12:28
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:31
-
10:05
-
09:49
-
09:28
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
-
07:51
-
06:27
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55
-
23:06
-
21:55
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
Партнерский контент