Дуэйн «Скала» Джонсон высказался о поединке Туйвасы и Льюиса

Популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на исход поединка, в котором сошлись представитель США Деррик Льюис и австралийский боец Тай Туйваса.



«Чёрт возьми! Моё глубокое уважение этим двум большим парням! Молодцы», — написал Скала Джонсон в своём «твиттере».



Ранее Дуэйн подчёркивал, что очень ждал этого поединка.



Напомним, Туйваса нокаутировал своего соперника во втором раунде.



Отметим, что отец Тая — самоанец, а семья Джонсона по линии матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа.



В главном бою спортивного шоу сразились чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исраэля единогласным решением судей.