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Минеев: Александру Емельяненко нужно набирать форму и приходить в себя

Минеев: Александру Емельяненко нужно набирать форму и приходить в себя
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о возможном поединке с соотечественником Александром Емельяненко.

«Недавно Анатолий Сульянов у себя в «сториз» провёл мини-интервью с Александром Емельяненко, в котором была затронута неугасающая и по сей день тема про наш возможный бой с Александром по правилам бокса. ⠀

Ещё раз повторюсь, я уважаю Александра Емельяненко и считаю, что на сегодняшний день ему нужно вновь набирать форму, приходить в себя и участвовать в поединках с серьёзными заслуженными противниками, а не делать акцент только на тех боях, в которых хайпятся на его имени», — написал Минеев.

Видео можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

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