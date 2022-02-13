Фрэнсис Нганну поздравил Адесанью с победой

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Исраэля Адесаньи в титульном бою (средний вес) с Робертом Уиттакером.
Напомним, поединок продлился все пять раундов. Все трое судей победу присудили Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.
«AND STILL», — написал в своём «твиттере» Фрэнсис Нганну.
В соглавном событии турнира сражались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туйваса. Противостояние завершилось победой австралийского спортсмена — во втором раунде он нокаутировал своего оппонента.
Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.
Напомним, Нганну на турнире UFC 270 одержал победу над Сирилем Ганом и защитил титул чемпиона лиги.
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