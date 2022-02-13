Уиттакер: третий бой с Адесаньей неизбежен

Австралийский боец Роберт Уиттакер рассказал, почему его третий бой с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей неизбежен.

«Честно говоря, наш третий бой неизбежен, потому что я опять разнесу всех, кого передо мной поставят. И Адесанья это знает.



Поэтому он сказал, что в будущем мы ещё увидимся. Я не думаю, что Исраэль вскоре проиграет пояс, потому что он очень хорош.



Думаю, что пока только мне под силу одолеть его», — сказал Уиттакер на пресс-конференции после боя.

Второй бой между бойцами продлился все пять раундов. Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион Адесанья. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.

Ранее Гэтжи показал, как поступил бы на месте судей, отдавших победу Адесанье в бою с Уиттакером.