Судья, выгнанный с турнира UFC 271 за неадекватные решения, оказался учёным

Стало известно, что Роберт Александер, работавший судьёй на турнире UFC 271, оказался учёным-ракетчиком.

Напомним, Александер был выгнан с турнира за то, что дважды отдавал свои голоса бойцам, которые заметно уступали своим оппонентам, чем вызвал бурное негодование среди болельщиков и организаторов.

Роб работает инженером в космической программе уже 25 лет, большую часть этого времени он работает в НАСА — Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства. Он работал в программах Space Shuttle, Ariane и Space Launch System. Занимал такие должности, как инженер по безопасности, менеджер по эксплуатации и специалист по робототехнике. Лидерство Роба помогло космическому сообществу перейти от чисто государственных исследований к включению коммерческих предприятий. Сейчас он является соучредителем Фонда международного космического образования, некоммерческой организации, которая предоставляет студентам со всего мира возможность сделать карьеру в космическом секторе, сообщает BJPenn.