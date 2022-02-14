Чимаев рассказал, что в 2018-м хотел приехать в лагерь Макгрегора, чтобы побить его

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как в 2018 году он мог приехать в лагерь к ирландскому бойцу Конору Макгрегору, чтобы провести с ним спарринг.

«В тренировочном лагере Макгрегора был, по-моему, один чеченский парень. Чеченец джиу-джитсер у него в зале был. Поехал на спарринги. Макгрегор его уронил и потом закинул в сеть фото или видео. И за чеченского бойца позвонили: «Давай, прилетай, брат. Ты можешь его побить. На спарринги». Хотел поехать — побить его», — сказал Чимаев на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».

Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.