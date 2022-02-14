Исраэль Адесанья: надеюсь, что Джошуа станет абсолютным чемпионом

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что он поддерживает американского боксёра Энтони Джошуа.

«Конечно, я надеюсь, что Джошуа станет абсолютным чемпионом. Я всегда топлю за своих людей. Энтони – достойный парень, он просто столкнулся с некоторыми проблемами.



Да и Усик просто феноменальный боксёр, он потрясающий. Думаю, что любой может побить любого в любую ночь, но я всегда болею за своих», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля Адесанья защитил пояс чемпиона в бою с австралийцем Робертом Уиттакером. Бой между бойцами продлился все пять раундов, однако все судьи отдали свой голос действующему чемпиону. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.