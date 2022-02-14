Боб Арум рассказал, когда состоится бой Бетербиева с Джо Смитом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом IBF/WBC Артуром Бетербиевым и чемпионом WBO Джо Смитом состоится в июне, а победитель встретится с Энтони Ярдом в Великобритании в октябре или ноябре, если этого не захочет Сауль Альварес.

«Будет объединительный бой между Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. У Артура Бетербиева два титула (IBF и WBC), а у Джо Смита — титул WBO, и я обещал Фрэнку, что если бой с Канело не состоится сразу после этого, а я не верю, что это произойдет, то мы будем рады приехать сюда, будь то Бетербиев или Джо Смит, и провести бой с Энтони Ярдом в Лондоне осенью», — сказал Арум в интервью изданию The Lowdown.

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.