Боб Арум рассказал, когда состоится бой Бетербиева с Джо Смитом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом IBF/WBC Артуром Бетербиевым и чемпионом WBO Джо Смитом состоится в июне, а победитель встретится с Энтони Ярдом в Великобритании в октябре или ноябре, если этого не захочет Сауль Альварес.
«Будет объединительный бой между Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. У Артура Бетербиева два титула (IBF и WBC), а у Джо Смита — титул WBO, и я обещал Фрэнку, что если бой с Канело не состоится сразу после этого, а я не верю, что это произойдет, то мы будем рады приехать сюда, будь то Бетербиев или Джо Смит, и провести бой с Энтони Ярдом в Лондоне осенью», — сказал Арум в интервью изданию The Lowdown.
Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
- 14 февраля 2022
-
10:46
-
09:59
-
06:53
-
00:43
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
22:41
-
21:40
-
20:37
-
19:39
-
18:22
-
17:36
-
17:01
-
16:10
-
15:33
-
14:18
-
12:41
-
12:28
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:31
-
10:05
-
09:49
-
09:28
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
-
07:51
-
06:27
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55