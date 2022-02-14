«Дагестанская борода. Я — Алджамбиб Стермаев!». Стерлинг показал свой новый имидж

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, поделился со своими подписчиками в «Инстаграме» новым образом.
«Пробую дагестанскую бороду. Теперь я всех съем. Алджамбиб Стермаев!», — написал Стерлинг.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Стерлинга.
Сейчас американец продолжает подготовку к бою с россиянином Петром Яном. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежащего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.
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