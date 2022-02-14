«Стараюсь держать себя в форме». Хабиб Нурмагомедов выложил фото с тренировочного зала

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в своём «инстаграме», в котором показал свою тренировку в зале.

«Стараюсь держать себя в форме», — подписал фото Хабиб.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее Нурмагомедов принял участие в первом в истории боксёрском поединке в метавселенной геймеров LegionFarm.