Адесанья посмеялся над Джонсом, опубликовав пост ко Дню святого Валентина

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором поздравил со Днём святого Валентина бывшего чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса.

«С Днём святого Валентина! Важен не подарок, а внимание», — написал Адесанья.

Публикация доступна в «твиттере» Адесаньи.

Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля Адесанья защитил пояс чемпиона в бою с австралийцем Робертом Уиттакером. Бой между бойцами продлился все пять раундов, однако все судьи отдали свой голос действующему чемпиону. Отметим, что для него это четвёртая успешная защита титула подряд.