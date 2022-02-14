Шлеменко: надеюсь, что Исмаилов человек слова, поэтому наш бой должен состояться
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Ранее бой между средневесами был официально анонсирован промоушеном RCC.
«Есть ли факторы, которые могут помешать нашей встрече с Исмаиловым? На самом деле нет. Мне кажется, что все мы решили.
Он человек слова, я человек слова. Надеюсь, что Мага такой же человек слова, поэтому все должно состояться», — сказал Шлеменко на YouTube-канале «FighteRevolution: мма.рф».
Напомним, что Исмаилов 25 февраля также проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).
Недавно Шлеменко поделился мыслями о возможности подписания контракта с промоушеном UFC.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
15:42
-
15:07
-
14:38
-
13:42
-
12:59
-
11:59
-
11:32
-
10:46
-
09:59
-
06:53
-
00:43
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
22:41
-
21:40
-
20:37
-
19:39
-
18:22
-
17:36
-
17:01
-
16:10
-
15:33
-
14:18
-
12:41
-
12:28
-
11:39
-
11:11
-
11:00
-
10:31
-
10:05
-
09:49
-
09:28
-
09:14
-
09:03
-
08:59
-
08:20
Партнерский контент