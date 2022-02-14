Шлеменко: надеюсь, что Исмаилов человек слова, поэтому наш бой должен состояться

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Ранее бой между средневесами был официально анонсирован промоушеном RCC.

«Есть ли факторы, которые могут помешать нашей встрече с Исмаиловым? На самом деле нет. Мне кажется, что все мы решили.



Он человек слова, я человек слова. Надеюсь, что Мага такой же человек слова, поэтому все должно состояться», — сказал Шлеменко на YouTube-канале «FighteRevolution: мма.рф».

Напомним, что Исмаилов 25 февраля также проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).

Недавно Шлеменко поделился мыслями о возможности подписания контракта с промоушеном UFC.