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Экс-боец UFC станет участником Гран-при ACA

Экс-боец UFC станет участником Гран-при ACA
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Бразильский боец ACA Хакран Диас по прозвищу «Барнаби» станет ещё одним участником Гран-при легковесов ACA. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

На счету 37-летнего бразильца, который с 2012 по 2017 годы выступал в UFC, 26 побед, при 7 поражениях и одной ничьей (26-7-1). Организация ранее уже назвала имя первого участника «восьмерки» — казахстанца Артема Резникова. Гран-при в самом конкурентноспособном легком весе стартует весной этого года. Состав пар будет определён в результате жеребьевки. Суммарный призовой фонд — свыше $ 800 тыс.

В конце января в Грозном прошёл турнир ACA 135. В главном событии турнира Магомедрасул Гасанов нокаутировал в четвёртом раунде Абдул-Рахмана Джанаева и защитил титул чемпион организации в среднем весе.

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