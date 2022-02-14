Стерлинг опубликовал шутку, где использовано знаменитое фото Хабиба в джакузи

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» шуточную картинку с участием Хабиба Нурмагомедова и его товарищей.

Напомним, сегодня Стерлинг поделился с подписчиками новым имиджем, назвав себя «Алджамбиб Стермаев».

Сейчас американец продолжает подготовку к бою с россиянином Петром Яном. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежащего Алджэмейна, что запрещено правилами.



Бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.