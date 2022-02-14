Ковалёв: Костя Цзю захотел прочитать мне лекцию, как жить дальше. Но где ты был раньше?

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», ответив бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в первом полусреднем весе Константину Цзю.
Ранее Цзю заявил, что не видит смысла в продолжении боксёрской карьеры Ковалёва.
«Наслышан, что Костя Цзю захотел прочитать мне лекцию о том, как мне дальше жить. P.S. Где ты был раньше???
На сегодняшний день я уже могу сам рассказать тебе, сколько стоит пучок редиски и кто её красит под землёй», — написал Ковалёв в «Инстаграме».
38-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с Саулем Альваресом, проиграв мексиканскому спортсмену нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
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