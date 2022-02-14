Бивол: команде Альвареса сделано предложение, мы ждём их решения

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о ходе переговоров с командой мексиканца Сауля Альвареса о проведении поединка.



«Пока мы ждём решения, как там команда Сауля Альвареса решит. Им сделано предложение, а мы-то что?



Мы согласны. Это у них планов много всяких, они смотрят, в какую сторону двигаться. Пока ждём от него. Если не Сауль Альварес, то будут другие варианты», — сказал Дмитрий Бивол в эфире OlamSport.



Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу в поединке с Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110). Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

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