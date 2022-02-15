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Адесанья высказался о зарплатах в UFC

Адесанья высказался о зарплатах в UFC
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о зарплатах в UFC. Адесанья отметил, что бойцам-дебютантам необходимо увеличить гонорары.

«Я не говорю, что дебютантам нужно платить сумасшедшие деньги. Но считаю, что нужно платить им достаточно, чтобы они могли тренироваться, кормить свою семью и не иметь при этом второй или третьей работы», — написал Исраэль Адесанья в своём «твиттере».

Напомним, в минувшие выходные Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все трое судей по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.

Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.

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