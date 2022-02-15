Умар Нурмагомедов ответил Келлехеру, который попросил Конора побыть его угловым на UFC 272

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ответил своему будущему сопернику Брайану Келлехеру, который попросил ирландца Конора Макгрегора побыть его угловым на турнире UFC 272.

«Тебе это не поможет», — написал Нурмагомедов в своём «твиттере».

Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.



Свой последний бой Умар провёл 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.



На счету Келлехера 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.