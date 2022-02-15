Чимаев — о Бёрнсе: не вижу в нём реального вызова. Я размажу его своими навыками

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу своего следующего соперника — Гилберта Бёрнса.

«Честно говоря, я не вижу в нём реального вызова. Посмотрим. В бою может случиться всякое, но я, как всегда, уверен в себе. Думаю, я просто размажу его своими навыками и силой. Я так чувствую. Он может чувствовать себя иначе, но я пойду туда и сделаю то, что сделал в октагоне в прошлый раз», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Бёрнс провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.