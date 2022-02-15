Исмаилов — о бое с Дуродолой: заводит, когда меня считают аутсайдером. Я другой зверь

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу предстоящего боя с с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

Напомним, поединок состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.

«Я в своей тарелке. Когда мне дают больше шансов на победу, я другой. А так это меня заводит. Другой зверь.

Я кайфую сейчас от того, что люди считают меня недышащим спортсменом. Окей, если 10 раз можешь сделать что-то, а потом тебе будут долго тыкать, что ты споткнулся. Это надо пропускать. Есть вещи, когда надо одно ухо закрыть, чтобы не вылетало.

Я иду на этот бой, чтобы удивить. Это интересно мне. Это даёт мне это состояние. А когда все говорят, что я не потяну… Это то, что меня соблазняет», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.