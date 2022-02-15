Адесанья: я не гей. Но мои ботинки — да
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья опубликовал в своём твиттере необычный пост, в котором показал свои ботинки.
«Я не гей. Но мои ботинки — да», — написал Адесанья.
Публикация доступна в «твиттере» Аддесанья.
Напомним, в минувшие выходные Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все трое судей по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.
Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.
Ранее Адесанья высказался о зарплатах в UFC. 32-летний новозеландец отметил, что бойцам-дебютантам необходимо увеличить гонорары.
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