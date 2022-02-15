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Волков опустился на шестое место в рейтинге UFC, Туйваса стал третьим

Волков опустился на шестое место в рейтинге UFC, Туйваса стал третьим
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр». Согласно ему, россиянин Александр Волков опустился на шестое место среди тяжеловесов.

Среди значимых изменений стоит отметить, что чемпион среднего веса Исраэль Адесанья поднялся на вторую строчку в рейтинге бойцов вне зависимости от категории, а Джон Джонс опустился на одну позицию и теперь идёт только седьмым. На первом месте по-прежнему остаётся Камару Усман.

Джаред Каннонье после победы в бою с Дереком Брансоном техническим нокаутом во втором раунде вышел на второе место в рейтинге бойцов среднего веса.

Напомним, в главном бою турнира UFC 271 встречались Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.

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