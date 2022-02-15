«Максимальное безразличие». Тренер сломавшего нос бойца раскритиковал промоушен Шлеменко

Арслан Еслемесов, тренер бойца Фируза Одинамамадова, высказал претензии к промоушену Александра Шлеменко. Еслемесову не понравилась организация боёв, а также отношение к себе и своему подопечному, сломавшему нос.



По словам Еслемесова, медики на арене не могли справиться с кровотечением из носа Одинамамадова. После они сообщили, что вызвали скорую, в то время как в действительности в скорую, по словам тренера, никто не звонил, и ему это сделать пришлось самостоятельно.



«В организации показали максимальное безразличие. Никто нас не проводил. Мы уже на скорой приехали в приёмное отделение. Ни одного звонка: «Что мы, как мы?» О гонораре вообще говорить не буду. Мне было стыдно получать такие деньги. После боя о человеке забыли. Вы платите по 20 000 – 30 000 людям, которые идут на травмы. Не стоит этим хвастать», — сказал Еслемесов в своём «инстаграме».



«Дайте этой ситуации огласку, чтоб такое больше не повторялось с другими бойцами и в других организациях», — добавил Еслемесов.