Артур Бетербиев рассказал о главном отличии тренировок в России от тренировок в Канаде

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о тренировках в России и Канаде.



«Вы удивитесь, но тренировки в России и в Канаде для меня отличались только тем, что со мной начали работать индивидуально. Но это, скорее, связано с моим переходом в профессионалы, а не с переездом. Не могу отвечать за всех боксёров, рассказываю, как было у меня.

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Я проделал свой путь в любительском боксе, в олимпийском боксе и всё ещё прохожу его в профессиональном боксе. В олимпийском боксе тренеры ведут группу, сборную. Им важен общий результат, и тренировки строятся на группе. Показывают упражнения для всех ребят. Конечно, у всех примерно один уровень, но у каждого спортсмена свои особенности. И в групповой работе учесть их довольно сложно. Индивидуальной работы в любительском боксе довольно мало.

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А в профессиональном у меня появились индивидуальные тренеры по боксу, по ОФП. Я почувствовал, что вся команда работает на меня одного. Все заточены именно на мой результат. И это большое преимущество. Тренер следит за тобой, за твоей работой, ему видно, как твой организм работает, что нужно добавить, что убавить. На что обратить больше внимания. И для меня это главное отличие тренировок в России от тренировок в Канаде», — написал Бетербиев.

Фото можно посмотреть на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».