Физиев получил визу в США и сможет провести бой с дос Аньосом на турнире UFC

Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом состоится на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта. Физиев получил визу в США. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани, ссылаясь на менеджера Рафаэля Дэнни Рубинштейна.
Напомним, бой Физиева и дос Аньоса изначально должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.
В последний раз Физиев сражался на турнире UFC Vegas 44, когда встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом. Представитель Киргизии праздновал победу нокаутом в третьем раунде.
Дос Аньос последний поединок провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.
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