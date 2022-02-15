Физиев получил визу в США и сможет провести бой с дос Аньосом на турнире UFC

Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом состоится на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта. Физиев получил визу в США. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани, ссылаясь на менеджера Рафаэля Дэнни Рубинштейна.



Напомним, бой Физиева и дос Аньоса изначально должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.



В последний раз Физиев сражался на турнире UFC Vegas 44, когда встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом. Представитель Киргизии праздновал победу нокаутом в третьем раунде.

Дос Аньос последний поединок провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.