Стало известно, когда Джордж Камбосос может провести защиту титулов

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос проведёт защиту титулов 5 июня на стадионе «Марвел» в Мельбурне (Австралия). Об этом, ссылаясь на источники, на своей странице в «Твиттере» рассказал инсайдер Майк Коппинджер.



Отмечается, что эта дата была выбрана с прицелом на США, где в тот момент будет ещё 4 июня. Трансляция будет вестись в прайм-тайме. В качестве возможных соперников инсайдер назвал американца Дэвина Хэйни, либо представителя Украины Василия Ломаченко.



Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов.

Ранее промоутер Камбососа Лу Дибелла высказался о переговорах с Эдди Хирном по поводу поединка своего подопечного с обладателем титула WBC Дэвином Хэйни.