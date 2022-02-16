Логан Пол подтвердил, что подаст в суд на Флойда Мейвезера

Блогер и боксёр Логан Пол подтвердил, что подаёт в суд на Флойда Мейвейзера из-за того, что ему не заплатили за их боксёрский поединок.



«Да, мы собираемся подать в суд на Флойда Мейвезера. Нам просто не заплатили в полном объёме. Он чертовски разорён. Его называют «Деньги» Мейвезер, но где его деньги?» — приводит слова Логана Пола BJPenn.



Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель не должен был быть объявлен, что и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.



Гарантированный гонорар Мейвезера составил $ 10 млн. Помимо этого, он получил 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар должен был составить $ 250 тыс. и 10% от продаж платных трансляций.

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