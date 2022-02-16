В UFC опубликовали новый постер боя Ислама Махачева и Бенеила Дариуша

В UFC показали официальный постер поединка россиянина Ислама Махачева и третьего номера рейтинга лёгкого веса Бенеила Дариуша. Изображение было опубликовано в официальном «твиттере» UFC Brasil.
Бой состоится 27 февраля 2022 года на турнире UFC Вегас 49.
Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.
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