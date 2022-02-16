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«Рабочие моменты. Люблю свою работу». Пётр Ян показал ударную тренировку

«Рабочие моменты. Люблю свою работу». Пётр Ян показал ударную тренировку
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выложил ещё одно видео, в котором показал свою ударную подготовку.

«Рабочие моменты. Люблю свою работу», — написал Ян.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Бой-реванш Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля.

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