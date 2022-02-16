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Шлеменко: Минееву не было стрёмно выходить против базового борца. Так же будет и мне

Шлеменко: Минееву не было стрёмно выходить против базового борца. Так же будет и мне
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко вновь дал комментарий по поводу боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Не стрёмно ли выходить на базового борца? Нет, не стрёмно! Я буду делать всё, чтобы этот поединок не дошёл до решения. Если вы заметили, Исмаилов провёл предыдущий бой тоже против ударника, и чем это закончилось. Минееву же было не стрёмно. Так же будет и мне. Бой будет в июле, дата плавающая», — приводит слова Шлеменко News.ru.

Ранее бой между российскими средневесами был официально анонсирован промоушеном RCC.

Напомним, сам Магомед Исмаилов 25 февраля проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).

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