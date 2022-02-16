Хабиб Нурмагомедов: хочу стать лучшим промоутером в мире

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании стать лучшим промоутером в мире. Напомним, сейчас он является основателем лиги Eagle FC.

«Я занимался этим всю свою жизнь. Я старший в своей команде, и мне приходится брать всё на себя. Даже когда был действующим бойцом, я был почти тренером. Сейчас мои братья всё ещё дерутся, я уже на пенсии. Мне приходится давать им советы, учить их и тренировать. Мой отец был тренером, и я многому у него научился, так что это было несложно.



Чувствую, что у меня есть весь этот опыт. Это не то, что я дрался, а потом перешёл в тренеры, взяв весь свой бойцовский опыт. Нет, я был тренером до того, как стал бойцом UFC. Я тренировал детей в течение четырёх лет в зале моего отца.

Я просто хочу стать лучшим промоутером. Я здесь не для того, чтобы стать третьим или вторым номером. Через несколько лет люди поймут, кто есть кто», — приводит слова Хабиба Sky Sports.