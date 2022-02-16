Хабиб Нурмагомедов: Фьюри сейчас лучший. Только Усик может стать для него испытанием

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британского боксёра Тайсона Фьюри, а также оценил его шансы в поединке с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

«Фьюри сейчас лучший. Думаю, что он находится на другом уровне среди боксёров. Если они будут драться в ММА, конечно, у Нганну будут хорошие шансы. Но в боксе я не вижу, чтобы кто-то даже коснулся его лица. Может быть, только Александр Усик. Усик будет тяжёлым испытанием для Фьюри», — приводит слова Нурмагомедова Sky Sports.

Ранее Нурмагомедов рассказал о желании стать лучшим промоутером в мире. Напомним, сейчас он является основателем лиги Eagle FC.