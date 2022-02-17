Хабиб — о Нганну: если ты подписал контракт, ты обязан его выполнять
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу тяжеловеса Фрэнсиса Нганну, который не раз высказывал недовольство контрактом с промоушеном.
Я знаю одну вещь. Если ты подписал контракт, ты обязан его выполнять. Это просто моё мнение. Я не против Фрэнсиса, не против Даны Уайта или UFC. Я не знаю, что между ними, но просто хочу дать совет молодым бойцам: когда вы, ребята, подписываете контракт, вы должны хорошенько с ним ознакомиться.
Если вы подписываете контракт, вы должны выполнить условия контракта. Я религиозный человек, поэтому, если ты заключил контракт, ты должен его выполнить, — приводит слова Нурмагомедова Sky Sports.
Ранее Хабиб высказался по поводу британского боксёра Тайсона Фьюри.
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