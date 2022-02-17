Хабиб высказался о ситуации с контрактом Нганну с UFC и его возможным уходом в бокс

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение о Фрэнсисе Нганну и его продолжающемся споре с UFC по поводу переговоров о контракте.
«Потенциальный бой Фьюри и Нганну в боксе? Если они будут драться в UFC, да, у Фьюри не так уж много шансов. Но в боксе я не вижу, чтобы кто—то даже прикасался к его лицу — может быть, Александр Усик. Усик станет трудным испытанием для Фьюри.
Но Нганну? Я думаю, что он должен остаться в UFC. Но если он пойдёт в бокс и заработает $ 50 млн или $ 60 млн— он должен это сделать. Почему нет? Я знаю, что Нганну родом из очень, очень бедной жизни в Африке. У него не было ни денег, ни дома, ничего. Так что, если кто-то заплатит вам больше денег, тогда идите и берите», — цитирует Нурмагомедова BJ Penn со ссылкой на Sky Sports.
Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.
Напомним, Нганну на турнире UFC 270 одержал победу над Сирилем Ганом и защитил титул чемпиона лиги.
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