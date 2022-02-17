«Самая тяжёлая и агрессивная битва». 42-летний бывший боец UFC объявил, что заболел раком

42-летний американский боец Майк Свик, ранее выступавший в полусреднем весе в UFC, опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором рассказал о заболевании раком.

«Иногда жизнь подкидывает вам лимоны, а иногда целое лимонное дерево падает вам на голову.

В любом случае, для тех, кто интересуется, где я был последние 5 недель, – я боролся с раком. Это самая тяжёлая и агрессивная битва, которую я когда-либо вёл. Я продолжал химиотерапию через день в течение следующих 3 недель, ежедневно употребляя только органические продукты, убивающие рак на растительной основе. Через 7 дней более 15 опухших лимфатических узлов на моей шее полностью исчезли. За всё время ни разу не было ни одной лихорадки, и жизненные показатели всегда были в норме. Первый аунд остался точно за мной! Затем я продолжил ту же химиотерапию и процедуру на растительной основе, больше не голодая, пока не выписался пару дней назад.

Сейчас я выздоравливаю дома и действительно чувствую себя потрясающе в моральном плане! Жизненно важные показатели в порядке, но из-за химиотерапии всё ещё присутствует слабость и недостаток веса.

По-видимому, я носил это заболевание больше 7 месяцев, сам того не зная. Даже после прохождения первоначальной биопсии моего лимфатического узла. Поскольку все жизненно важные показатели были в порядке, и я сдал все регулярные анализы, мы предположили, что это побочные эффекты вакцины, так как узлы опухли буквально на следующий день после того, как я её сделал.

Итак, если вы прокрутите мой «Инстаграм» на семь месяцев назад, вы увидите, как мне было весело с раком, и я даже не знал об этом. Свободное плавание, прыжки с парашютом, тренировки… Своего рода сумасшествие. Будьте в безопасности и никогда не верьте в первый диагноз», — гласит пост Свика в «Инстаграме».

Свой последний бой в UFC Свик провёл в июле 2015 года, уступив на турнире с главным боем Чед Мендес – Конор Макгрегор. Всего на его счету 16 боёв в UFC, начиная с 2004 года, в которых он одержал 10 побед.