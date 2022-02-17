Источник: Дариуш снялся с боя против Махачева из-за травмы

Бой Ислама Махачева против Бенеила Дариуша, запланированный на 27 февраля, отменён из-за травмы лодыжки у ирано-американского бойца. Об этом сообщает канадский журналист Ариэль Хельвани у себя в «твиттере».

Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.