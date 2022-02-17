Корешков: Чимаев дрался только с дилетантами. Он себя переоценивает

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков дал комментарий по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Надо посмотреть будущие бои Чимаева, проверить, как он будет драться с другими бойцами. Пока он дрался с удобными соперниками — с дилетантами, я так скажу. Роберт Уиттакер валил — тот сразу вставал. Поэтому мне кажется, что Чимаев немного себя переоценивает», – сказал Корешков на YouTube-канале «РБ Спорт: Единоборства».

Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриана Родригеса в первом раунде.