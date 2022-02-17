Конор Макгрегор рассказал, почему у него самый высокий процент нокаутов в UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, почему у него самый высокий процент нокаутов в UFC.
«У меня лучший граунд-энд-паунд в игре. Мой самый высокий процент нокаутов на самом деле не связан с ударом дальней рукой в стойке, как многие предполагают. Всё дело в вертикальном ударе. Я не промахиваюсь, работая в граунд-энд-паунде, и не бью по рукам. Я разбиваю лица, головы и черепа.
Вы видели, в каком состоянии люди выходят после боя со мной. Выглядят они так, как будто только что отбили своим лицом несколько мячей для гольфа. А у меня кожа как масло. Много раз я даже не портил причёску после поединков. Вот почему многие из этих крысиных мешков меня ненавидят. Я самый богатый, самый крутой, самый невредимый», — написал Конор.
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