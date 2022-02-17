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Макс Топор рассказал, почему написал заявление в полицию на своего тренера

Макс Топор рассказал, почему написал заявление в полицию на своего тренера
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Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор объяснил своё решение написать заявление в полицию на своего бывшего тренера Альберта Кармазяна.

Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.

«У меня многие спрашивают, почему я написал заявление. Да потому, чтобы на следующем ивенте у нас не было подобных ситуаций. Чтобы люди немножечко приземлились и поняли, что, помимо всего, у нас есть ещё закон», — приводит слова Щербакова РЕН ТВ.

Ранее Топор рассказал, почему не отвечал на удары тренера во время драки.

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