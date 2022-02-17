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«Это реальный гангстер». Физиев отреагировал на смену соперника у Махачева

«Это реальный гангстер». Физиев отреагировал на смену соперника у Махачева
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Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев поделился мнением о новом сопернике россиянина Ислама МахачеваБобби Грине.

«Бобби — реальный гангстер», — написал Физиев в своём «твиттере».

Напомним, Грин заменит в этом поединке Бенеила Дариуша, получившего травму.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья. Грин встречался с Физиевым в августе 2021 года. Тот бой завершился победой Физиева единогласным решением судей.

Что касается россиянина, то в последнем поединке он уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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