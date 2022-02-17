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«Мойте рот, когда говорите о нём». Веттори выступил в защиту травмированного Дариуша

«Мойте рот, когда говорите о нём». Веттори выступил в защиту травмированного Дариуша
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28-летний итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе промоушена UFC Марвин Веттори, отреагировал на травму Бенеила Дариуша.

«Для всех, кто несёт чушь — у Бенеила серьёзная травма ноги, он ничего не хотел больше, чем этот бой. 20 поединков в UFC, он дрался практически со всеми, является одним из самых активных бойцов. Мойте рот всякий раз, когда говорите о нём», — написал Марвин Веттори в своём «твиттере».

Напомним, Дариуш должен был провести бой с россиянином Исламом Махачевым. Бенеила в этом поединке заменит Бобби Грин.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Что касается россиянина, то в последнем поединке он уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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