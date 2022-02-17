Климас: обсуждаем контракт на два боя Ломаченко с Камбососом

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко, рассказал о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом.
«У меня хорошее предчувствие, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится. Сейчас мы обсуждаем контракт на два боя, в том числе, если Ломаченко победит, то состоится реванш. Я знаю, что у австралийского правительства есть определённый интерес. Мы сейчас ведём диалог. Сложно сказать что-то по поводу даты боя, но, вероятнее всего, это будет конец мая или июнь.
Мы не просто готовы поехать в Австралию. Мы готовы устроить там тренировочный лагерь. Так мы создадим гарантию того, что бой состоится, потому что границы могут закрывать и открывать. Если бой пройдёт в мае, то уже в марте Ломаченко начнёт готовиться к нему в Австралии», — приводит слова Климаса BoxingScene.
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