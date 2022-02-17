Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Климас: обсуждаем контракт на два боя Ломаченко с Камбососом

Климас: обсуждаем контракт на два боя Ломаченко с Камбососом
Комментарии

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко, рассказал о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом.

«У меня хорошее предчувствие, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится. Сейчас мы обсуждаем контракт на два боя, в том числе, если Ломаченко победит, то состоится реванш. Я знаю, что у австралийского правительства есть определённый интерес. Мы сейчас ведём диалог. Сложно сказать что-то по поводу даты боя, но, вероятнее всего, это будет конец мая или июнь.

Мы не просто готовы поехать в Австралию. Мы готовы устроить там тренировочный лагерь. Так мы создадим гарантию того, что бой состоится, потому что границы могут закрывать и открывать. Если бой пройдёт в мае, то уже в марте Ломаченко начнёт готовиться к нему в Австралии», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022