«Не ленись, тренируйся!» Александр Емельяненко обратился к подписчикам

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новое видео в «сториз» своего «инстаграма».



«А ты был сегодня в спортзале? Не ленись, тренируйся. Следи за здоровьем. Всем отличного дня и хорошего настроения. Пошёл я на работу», — сказал Емельяненко в видео.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.