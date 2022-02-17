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«Не ленись, тренируйся!» Александр Емельяненко обратился к подписчикам

«Не ленись, тренируйся!» Александр Емельяненко обратился к подписчикам
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новое видео в «сториз» своего «инстаграма».

«А ты был сегодня в спортзале? Не ленись, тренируйся. Следи за здоровьем. Всем отличного дня и хорошего настроения. Пошёл я на работу», — сказал Емельяненко в видео.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.

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