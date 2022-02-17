Стерлинг: Чимаев не сравнится с Гилбертом Бёрнсом в области джиу-джитсу
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о перспективах Гилберта Бёрнса в поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат снова и снова доминирует над соперниками. Я думаю, именно это и делает его опасным. Он очень высокий и долговязый, взрывной. В его арсенале есть грэпплинг. Возможно, Чимаев не сможет сравниться с Гилбертом Бёрнсом в области джиу-джитсу. Думаю, именно в этом будет заключаться разница в их поединке.
Как по мне, Бёрнс на самом деле испытает Чимаева в грэпплинге, а не только в борьбе, поскольку Гилберт умеет бороться. Мы знаем, что он хорошо владеет джиу-джитсу», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
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