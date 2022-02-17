Пётр Ян сообщил, что продлил американскую визу

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян продлил рабочую визу в США. Об этом российский спортсмен сообщил в своём «инстаграме».
Напомним, в следующем поединке Пётр Ян встретится с действующим чемпионом лиги в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Бой состоится на турнире UFC 273 9 апреля.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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