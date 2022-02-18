Пётр Ян рассказал о спарринге с Адесаньей и поделился мнением о Чимаеве

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о спарринге с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесаньей и поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Да, это было в 2014-м, в «Тайгере». Они приезжали сюда неоднократно. Какое впечатление… Я видел, что он техничный ударник. Тогда он был больше сконцентрирован на своей ударной технике, только перешел в ММА. Очень техничный, очень высококлассный боец.



Чимаев? Я удивился его самоотдачей на тренировках. Когда к человеку большое внимание, он перестает максимально отдаваться, ловит какую-то волну непонятную. А Хамзат — видно, что он пахарь. Пашет утром, днем и вечером. Думаю, результат не за горами — если он будет так же пахать», — приводит слова Петра Яна «Спорт-Экспресс».