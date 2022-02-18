Пётр Ян: готовлюсь размазать Стерлинга и закрыть все вопросы

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом.



«Он просто сейчас пытается подойти к бою, тренироваться… Я тоже тренируюсь. Я его не недооцениваю. Я пашу, как всегда — как в последний раз. Для меня нет конкретной задачи — Стерлинг. Для меня есть конечная цель, ступень — объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы.



Сейчас у меня просто хладнокровие — как перед вторым боем с Магомедом Магомедовым.Тогда было много сумбура, разговоров. Нужно просто хладнокровно выйти и сделать свою работу", — приводит слова Петра Яна «Спорт-Экспресс».